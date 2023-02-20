Прокуратура установила личность мужчины, который бросил ребенка в снег в Зеленограде

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Прокуратура установила личность мужчины, который кинул в снег маленького сына в Зеленограде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного надзорного ведомства.

"Установлена личность мужчины, который 18 февраля 2023 года с силой бросил своего двухлетнего сына в снег. Им оказался 33-летний житель Зеленограда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в семье также воспитывается годовалая девочка. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и установление обстоятельств инцидента.

Ранее Следственный комитет приступил к проверке факта грубого обращения отца с ребенком в Зеленограде. На кадрах видно, как мужчина несколько раз кинул в снег ребенка с высоты собственного роста из-за того, что тот упал в лужу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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