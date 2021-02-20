Руководство ТГК-2 и "Архоблэнерго" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

17:26
Фото: СК РФ
Руководители ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2) и АО "Архоблэнерго" задержаны в Москве и Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией в рамках возбужденного уголовного дела задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2", – подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Руководителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) и сокрытии денежных средств (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).
По данным ФСБ, действия задержанных привели к созданию угрозы энергетической безопасности Архангельской области в период с 2018 по 2020 годы. Вследствие действий подозреваемых был причинен ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.
В Следственном комитете РФ и в ФСБ не назвали фамилий задержанных специалистов. При этом ранее в ТГК-2 подтвердили, что была задержана генеральный директор организации Надежда Пинигина.
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