Руководство ТГК-2 и "Архоблэнерго" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Фото: СК РФ

Руководители ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2) и АО "Архоблэнерго" задержаны в Москве и Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией в рамках возбужденного уголовного дела задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2", – подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Руководителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) и сокрытии денежных средств (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).

По данным ФСБ, действия задержанных привели к созданию угрозы энергетической безопасности Архангельской области в период с 2018 по 2020 годы. Вследствие действий подозреваемых был причинен ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.

В Следственном комитете РФ и в ФСБ не назвали фамилий задержанных специалистов. При этом ранее в ТГК-2 подтвердили, что была задержана генеральный директор организации Надежда Пинигина.

