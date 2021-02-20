Задержана генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина

16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора генерирующей компании ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий факт подтвердили в организации.
"ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна", – подчеркнули в компании.
Представитель ТГК-2 выразил надежду на то, что исчерпывающая информация в связи с инцидентом появится в ближайшее время.
Территориальная генерирующая компания № 2 (ТГК-2) была основана в 2005 году в результате реформы РАО "ЕЭС России". Главное управление энергетической организации располагается в Ярославле. Надежда Пинигина работала в должности гендиректора компании с 2016 года.
Ранее в феврале правоохранители задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону, не уточнив подробности инцидента.
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