Задержана генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора генерирующей компании ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий факт подтвердили в организации.

"ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна", – подчеркнули в компании.

Представитель ТГК-2 выразил надежду на то, что исчерпывающая информация в связи с инцидентом появится в ближайшее время.

Территориальная генерирующая компания № 2 (ТГК-2) была основана в 2005 году в результате реформы РАО "ЕЭС России". Главное управление энергетической организации располагается в Ярославле. Надежда Пинигина работала в должности гендиректора компании с 2016 года.

Ранее в феврале правоохранители задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону, не уточнив подробности инцидента.

