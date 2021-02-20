Ребенок провалился в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Будет оценена работа по соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что меры реагирования будут приняты по результатам проверки и при наличии оснований.
Как сообщают местные СМИ, во время падения 8-летний мальчик держал за руку мать. Проезжающий мимо водитель помог ей вытащить ребенка.
Ранее две девочки провалились под лед в Ставропольском крае. Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, на озере в Буденновском округе. Одну из девочек спасти не удалось.
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