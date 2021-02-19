19 февраля, 23:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две девочки провалились под лед в Ставропольском крае. Об этом информирует сайт следственного управления регионального СК.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, на озере в Буденновском округе. Одну из девочек спасти не удалось.
"Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Ребенок помещен в реанимацию больницы", – рассказали в СК.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Дополнительно были назначены судебные экспертизы.
"Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах", – отметили в СК.
Глава Буденновского округа Андрей Соколов заявил, что тело утонувшей девочки было найдено.
"Водолазы обнаружили и доставили на берег тело утонувшей девочки. Выражаю родным и близким погибшей свои глубокие соболезнования", – написал Соколов в своем Instagram.
Он отметил, что спасательные работы были завершены.
Ранее три ребенка провалились под лед на реке в Воронежской области. Одного из них унесло течением.
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