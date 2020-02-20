В Казани задержали трех участников экстремистской организации

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В Казани задержаны трое участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану.

Уточняется, что члены этой организации планировали "совершение тяжких общеуголовных преступлений", в том числе чтобы собрать деньги для переезда в Сирию и вступления в террористическую организацию.

Обыски прошли по четырем адресам, используемым членами религиозно-экстремистской группы. Изъяты религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер и электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистского сообщества". Следствие продолжается.

В Москве и области задержали семь исламистов из запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". По данным спецслужб, они пропагандировали экстремистскую идеологию и вербовали новых адептов.