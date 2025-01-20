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Власти Кубы объявили 20 января днем траура по погибшим солдатам в результате взрыва боеприпасов в военном округе Ольгин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост президента страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в соцсети X.

Он уточнил, что инцидент произошел утром 7 января на строительной площадке предприятия, где хранилась и выпускалась военная техника. По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание.

В декабре взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире на западе Турции. По предварительным данным, при ЧП погибли не менее 12 человек, еще трое пострадали.

В ноябре взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. О причинах ЧП и возможных пострадавших не сообщалось.

