СК возбудил уголовное дело после откровенных фото у мечети в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенных фотографий у мечети в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, несколько человек публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих возле Выползова переулка.

Местонахождение подозреваемой 1981 года рождения уже установлено.

"В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Также следствием будут допрошены иные лица, принимавшие участие в съемке, и их действиям будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что откровенная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались.

После девушка извинилась за свой поступок. По ее словам, у нее не было цели задеть чувства верующих. Напротив, она хотела предотвратить волну хайпа, начавшуюся с фотосессии обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.

