СК проверит информацию о зарплатном произволе в отношении камчатских спасателей

14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверки по обращению родственников камчатских спасателей, которых руководство якобы заставляет делиться зарплатой. Об этом сообщает News.ru.
В обращении, которое было получено через приемную ведомства в соцсети "ВКонтакте", родственники сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС РФ рассказали, что последним их начальство якобы настойчиво предлагает отдавать часть своего денежного довольствия и других выплат.
"Глава ведомства поручил руководителю ГВСУ СК России доложить по обстоятельствам, изложенным заявителями в обращении. Ход и результаты рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – отметили в пресс-службе СК РФ.
В прошлом году уголовное дело было возбуждено в Можайске из-за невыплаты зарплаты дорожным работникам. Задолженность тогда достигла более 1,1 миллиона рублей. По данным следователей, руководство коммерческой фирмы не платило зарплаты 12 своим сотрудникам с апреля 2020 года по февраль 2021 года.
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