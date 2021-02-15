Дело завели о невыплате зарплат на 1,1 млн рублей дорожным рабочим в Можайске

16:50
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Махонин
Уголовное дело было заведено в Можайске из-за невыплаты зарплаты дорожным работникам. Задолженность достигла более 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте СК РФ по Московской области.
По информации ведомства, с апреля 2020 года по февраль 2021-го руководство коммерческой фирмы не платило зарплаты 12 сотрудникам.
"В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 1 миллиона 138 тысяч рублей", – уточняется в сообщении Следственного комитета.
Компания, в отношении которой возбудили дело, занимается благоустройством и ремонтом дорог в Подмосковье. Сейчас осуществляется комплекс следственных действий, в том числе выемка необходимой документации, а также допросы.
Ранее говорилось, что СК проверит сообщения о невыплате зарплат ученым в Новосибирской области. Проверку также начала прокуратура Новосибирской области.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: