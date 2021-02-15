Дело завели о невыплате зарплат на 1,1 млн рублей дорожным рабочим в Можайске

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Уголовное дело было заведено в Можайске из-за невыплаты зарплаты дорожным работникам. Задолженность достигла более 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте СК РФ по Московской области.

По информации ведомства, с апреля 2020 года по февраль 2021-го руководство коммерческой фирмы не платило зарплаты 12 сотрудникам.

"В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 1 миллиона 138 тысяч рублей", – уточняется в сообщении Следственного комитета.

Компания, в отношении которой возбудили дело, занимается благоустройством и ремонтом дорог в Подмосковье. Сейчас осуществляется комплекс следственных действий, в том числе выемка необходимой документации, а также допросы.

Ранее говорилось, что СК проверит сообщения о невыплате зарплат ученым в Новосибирской области. Проверку также начала прокуратура Новосибирской области.