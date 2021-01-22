В Москве возбудили дело в связи с невыплатой 24,8 млн рублей 255 работникам фирмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Уголовное дело возбудили в столице в связи с невыплатой 24,8 миллиона рублей 255 работникам фирмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Отмечается, что сотрудникам ООО "Деталь проект" не выплачивали зарплату более двух месяцев. При этом у предприятия была финансовая возможность платить заработную плату.

"Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, которым в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы свыше двух месяцев")", – отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что результаты расследования уголовного дела и погашение долга поставлены на контроль.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить ответственность работодателей за невыплату зарплаты и оплаты отпуска. Она предложила в таких случаях устанавливать денежную компенсацию работникам в размере неустойки в 0,5% за каждый день задержки.