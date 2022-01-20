Прокуратура Берлина начала расследование в отношении главы МИД Бербок – СМИ

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Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении руководства партии "Союз-90"/"Зеленые".

Среди них – глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Der Spiegel. По информации издания, речь идет о незаконных выплатах в связи с COVID-19. По предварительным данным, в 2020 году каждый из министров получил 1,5 тысячи евро.

"Предмет процесса – ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году", – приводит газета слова представителя прокуратуры Мартина Штельтнера.

Расследование началось 6 января. В декабре прокуратура уведомила об этом спикера бундестага Бэрбель Бас, поскольку все подозреваемые являются депутатами немецкого парламента и имеют политический иммунитет.

Отмечается, что основанием для расследования послужили заявления со стороны частных лиц, которые ссылались на прошлогодние сообщения СМИ о скандале с выплатами бонусов. По делу также проходят и другие представители "Зеленых", в частности, Рикарда Ланг, Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Ранее Бербок заявила, что Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Причиной для принятия подобного решения стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Глава МИД ФРГ утверждает, что данное убийство было совершено по государственному заказу и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. В связи с этим посол России в Берлине был вызван для разговора.