Бастрыкин поручил возбудить дело после воспрепятствования работе журналиста в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в эфире федеральной программы говорилось о нападении на корреспондента столичного телеканала. Журналистка направилась в одну из частных клиник, в которой сотрудник учреждения, узнав, что она является корреспондентом, прибегла к физическому насилию, а также повредила имущество девушки.

В частности, Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад об обстоятельствах инцидента. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее двух несовершеннолетних граждан задержали после повреждения дверей квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Подростки залили двери монтажной пеной. Их доставили в отдел полиции.

До этого Бутырский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Леонида Гутарова, который обвиняется в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем. Он признал свою вину. За денежное вознаграждение обвиняемый следил за семьей военкора и пытался выведать у супруги Коца сведения о работе военкора. Собранную информацию он передал соучастнику.

В Москве арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева