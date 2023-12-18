В Петербурге задержали подростков, повредивших двери квартир военкоров

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Двух несовершеннолетних граждан задержали после повреждения дверей квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что подростки залили двери монтажной пеной. Их доставили в отдел полиции.

Накануне вечером военкор Сапоньков в своем телеграм-канале сообщил, что преступники пришли по адресу его прописки. Он отметил, что злоумышленники испортили дверь, после чего позвонили по телефону. Правоохранительные органы прибыли в 22:30, сказал журналист.

Также о подобном инциденте в своем телеграм-канале заявил военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

"Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере из данных старого паспорта, слитого укропам", – добавил он.

По словам корреспондента, полиция приняла заявление.

Позже в правоохранительных органах подтвердили данную информацию. В результате случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "О хулиганстве".

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