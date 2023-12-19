Россиян нет среди пострадавших в результате взрыва на складе горючего в Гвинее – МИД РФ

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Россияне не пострадали в результате взрыва на складе горючего в Гвинее. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"В Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии. <...> По информации посольства России в Конакри, российские граждане не пострадали", – говорится в публикации.

В заявлении подчеркивается, что Россия продолжит внимательно следить за развитием событий.

Ранее СМИ писали о десятках пострадавших при взрыве на складе топлива в городе Конакри. Он произошел в районе Калум 18 декабря в 03:00 по московскому времени. В таможенной службе сообщили о полном отключении электричества в районе, где случилось ЧП.

До этого сообщалось о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Сочи. Уточнялось, что там загорелся резервуар для нефтепродуктов. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В результате инцидента никто не пострадал.



Пожар произошел на складе с горючим в Уфе