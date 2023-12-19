Спецслужбы задержали участника нападения на Новолакский район Дагестана в 1999 году

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники центрального аппарата и регионального главка ФСБ по Дагестану с центом "Э" МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) задержали Ибрагима Мамедова по подозрению в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В сентябре 1999 года банда под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба численностью около двух тысяч человек напала на жителей района для вооруженного захвата власти. В результате произошедшего погибли 99 человек, еще 238 военнослужащих, сотрудников полиции и местных жителей получили ранения.

Более того, 5 сентября того же года группировка обстреляла здание Дома культуры в селе Новолакском, где находились 25 сотрудников ОМОНа. В результате двое человек погибли и еще шесть получили ранения.

"В ближайшее время ему (Мамедову) будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279, частью 2 статьи 209, статьей 317 УК РФ ("Вооруженный мятеж", "Участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают роль Мамедова в произошедших событиях, а также его причастность к совершению других преступлений вне уголовного дела. Мужчину отправили под стражу.

В 2020 году спецслужбы задержали еще двух участников нападения на Дагестан в 1999 году. Ими оказались Расул Майлубаев 1975 года рождения и Загир Якубов 1977 года рождения. Нападение, к которому были причастны задержанные, произошло у населенных пунктов Ботлихского района Республики Дагестан.

