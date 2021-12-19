Свыше 8 млн рублей похитили из строительной бытовки в ТиНАО

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сейф с крупной суммой денег похитили из строительной бытовки в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы городского главка МВД.
По данным полиции, заявление о краже поступило утром в пятницу, 17 декабря. Преступление случилось в поселении Рязановское.
"Накануне неизвестный демонтировал стену бытовки, используемой в качестве офисного помещения, и тайно похитил сейф с денежными средствами", – рассказали в МВД.
Сумма ущерба составила 8 миллионов 134 тысячи рублей. После совершения кражи злоумышленник скрылся.
В данный момент полицейские ведут поиск преступника.
Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.
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