Свыше 8 млн рублей похитили из строительной бытовки в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейф с крупной суммой денег похитили из строительной бытовки в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы городского главка МВД.

По данным полиции, заявление о краже поступило утром в пятницу, 17 декабря. Преступление случилось в поселении Рязановское.

"Накануне неизвестный демонтировал стену бытовки, используемой в качестве офисного помещения, и тайно похитил сейф с денежными средствами", – рассказали в МВД.

Сумма ущерба составила 8 миллионов 134 тысячи рублей. После совершения кражи злоумышленник скрылся.

В данный момент полицейские ведут поиск преступника.

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