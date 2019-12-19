ЦОДД опубликовал информацию о перекрытиях движения в районе Лубянки

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Движение автомобилей по Большой Лубянке в центре Москвы по-прежнему закрыто. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу. Ограничения также действуют по Солянскому проезду в сторону Китай-Города. Объехать можно через улицу Забелина.
Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован, его личность устанавливается. По данным ФСБ, нападавший действовал в одиночку. В ведомстве добавили, что проникновения в здание ФСБ не было.
В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ. В Минздраве также сообщили о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.