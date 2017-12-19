Факелоносец Олимпиады–2014 погиб в авиакатастрофе в Нарьян-Маре

19 декабря, 18:42
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Лисафин
Один из погибших в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара был факелоносцем Олимпийских игр 2014 года.
Начальник оленеводческой бригады колхоза поселка Красное 58-летний Игорь Ледков скончался в больнице. Именно он пробегал с олимпийским символом в Ненецком округе, передает РИА Новости.
Кроме Ледкова, в результате крушения самолета погибли 30-летняя женщина и четырехлетний ребенок. По некоторым данным, родители отправили малыша к родственникам в поселок Харута. Ранее сообщалось о двух погибших.
19 декабря примерно в 10:30 самолет Ан-2 рейса "Нарьян-Мар – поселок Харута" совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара. На борту воздушного судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Выживших направили в больницу.
Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.
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