Власти уточнили количество погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

Фото: ТАСС/ ГУ МЧС России по Республике Коми

Жертвами крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре стали два человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости рассказали в администрации округа.

"Погибших двое. Женщина скончалась на месте и ребенок, скончавшийся в больнице", – рассказал собеседник агентства. Всего на борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров.

Самолет Ан-2 рейса "Нарьян-Мар – поселок Харута" совершил жесткую посадку во вторник, 19 декабря, примерно в 10:30. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете.

Следствие рассматривает три версии ЧП – неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".