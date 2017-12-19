Власти уточнили количество погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

19 декабря, 15:21
Фото: ТАСС/ ГУ МЧС России по Республике Коми
Жертвами крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре стали два человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости рассказали в администрации округа.
"Погибших двое. Женщина скончалась на месте и ребенок, скончавшийся в больнице", – рассказал собеседник агентства. Всего на борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
Самолет Ан-2 рейса "Нарьян-Мар – поселок Харута" совершил жесткую посадку во вторник, 19 декабря, примерно в 10:30. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете.
Следствие рассматривает три версии ЧП – неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
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