Число жертв крушения самолета в Нарьян-Маре выросло до четырех

19 декабря, 13:01
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Число жертв крушения во вторник самолета в аэропорту Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа выросло до четырех.
По предварительным данным, травмы получили 13 лиц, находившихся на борту, сообщает пресс-служба СК РФ по Архангельской области и НАО. Среди них было 11 пассажиров и 2 члена экипажа. 4 человека погибли. В приемном отделении окружной больницы рассказали, что 11 поступивших пострадавших – в тяжелом состоянии. Точная информация уточняется.
Инцидент произошел примерно в 10:30. Самолет Ан-2 рейса "Нарьян-Мар –
поселок Харута" совершил жесткую посадку.
По некоторым данным, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете. Для расследования причин случившегося создан оперативный штаб под руководством врио губернатора НАО Александра Цыбульского. Возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).
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