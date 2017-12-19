Следствие рассматривает три версии ЧП с самолетом АН-2 в Нарьян-Маре

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Причиной крушения самолета АН-2 в Нарьян-Маре могла стать неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность. Все три версии сейчас отрабатываются следствием, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Самолет Ан-2 рейса "Нарьян-Мар – поселок Харута" совершил жесткую посадку во вторник, 19 декабря, примерно в 10:30. По некоторым данным, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете.

Жертвами ЧП стали четыре человека. Травмы получили 13 лиц, находившихся на борту. 11 из них поступили в больницу в тяжелом состоянии.

На борту разбившегося самолета находились начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов, а также глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова.

Расследовать причины аварии будет оперативный штаб под руководством врио губернатора НАО Александра Цыбульского. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".