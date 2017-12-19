На борту разбившегося в НАО самолета находился глава регионального департамента

19 декабря, 13:05
Фото: ТАСС/Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
На борту самолета Ан-2, который разбился в аэропорту Нарьян-Мара, находился начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов, а также глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова. Они пострадали, сообщает ТАСС.
Всего на боту самолета находились 13 пассажиров и два летчика. В результате ЧП погибли четыре человека, включая ребенка.
Начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова рассказала, что видимость во время происшествия была около четырех километров, шел небольшой снег.
ЧП произошло утром 19 декабря. Самолет должен был совершить полет в заполярный поселок Харута. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете. Для расследования причин инцидента создан оперативный штаб.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: