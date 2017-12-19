На борту разбившегося в НАО самолета находился глава регионального департамента

Фото: ТАСС/Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа

На борту самолета Ан-2, который разбился в аэропорту Нарьян-Мара, находился начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов, а также глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова. Они пострадали, сообщает ТАСС.

Всего на боту самолета находились 13 пассажиров и два летчика. В результате ЧП погибли четыре человека, включая ребенка.

Начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова рассказала, что видимость во время происшествия была около четырех километров, шел небольшой снег.

ЧП произошло утром 19 декабря. Самолет должен был совершить полет в заполярный поселок Харута. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете. Для расследования причин инцидента создан оперативный штаб.