ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами во вторник, 18 ноября, с 13:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были перехвачены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областях, а также над Московским регионом.

Ранее силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет. Обломками повреждены кровля частного дома и автомобиль.

Украинские войска также совершили атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС), из-за чего оказались обесточены несколько населенных пунктов.