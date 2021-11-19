Движение на ТТК затруднено из-за столкновения четырех автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне ТТК столкнулись четыре автомобиля, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне ТТК в районе дома 4 по Беговой улице столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовик. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент движение свободно по одной полосе из трех. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее крупная авария случилась на 22-м километре внутренней стороны МКАД в районе Каширского шоссе. Там столкнулись четыре машины. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.

