Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в автомобиле, который провалился в яму с кипятком в Пензе, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по области.

Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

ЧП произошло возле магазина на улице Аустрина. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке провалился грунт.

Спасатели извлекли из ямы автомобиль "Лада Ларгус" и тела погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.