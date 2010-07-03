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Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе. Жертвами случившегося стали два человека, сообщает ТАСС.

ЧП произошло возле магазина на улице Аустрина. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке провалился грунт.

Спасатели извлекли из ямы автомобиль "Лада Ларгус" и тела погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее двое детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса на Ярославском шоссе в Москве. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся.