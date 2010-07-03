Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Бурятии

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Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии. Еще четверо госпитализированы с различными травмами, сообщает "Газета.ру".

Авария произошла в селе Телемба. Водитель, который не имел водительского удостоверения, врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся.

Все восемь человек в возрасте от 17 до 20 лет находились в салоне авто. Машина принадлежит родственнику сидевшего за рулем.

Ранее на Ярославском шоссе в Москве пострадали двое детей. Там произошла авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса.