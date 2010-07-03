На ферме в Мексике обнаружили 25 человеческих тел

25 человеческих тел обнаружили на ферме в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига штата Халиско, сообщает "Газета.ру".

Тела были расчленены и помещены в мешки. Всего обнаружено 52 мешка с человеческими останками. Среди трупов пять женщин и 20 мужчин.

Шестерых из убитых уже опознали родственники, все они имели судимость.

Останки обнаружили после задержания 15 человек, которые могут быть связаны с наркобизнесом. Предполагается, что они похищали, пытали и убивали людей.

Ранее в результате столкновения трех автобусов в Мексике погибли не менее 11 человек. Еще 25 человек пострадали.

Водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии.