На ферме в Мексике обнаружили 25 человеческих тел

25 человеческих тел обнаружили на ферме в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига штата Халиско, сообщает "Газета.ру".
Тела были расчленены и помещены в мешки. Всего обнаружено 52 мешка с человеческими останками. Среди трупов пять женщин и 20 мужчин.
Шестерых из убитых уже опознали родственники, все они имели судимость.
Останки обнаружили после задержания 15 человек, которые могут быть связаны с наркобизнесом. Предполагается, что они похищали, пытали и убивали людей.
Ранее в результате столкновения трех автобусов в Мексике погибли не менее 11 человек. Еще 25 человек пострадали.
Водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии.