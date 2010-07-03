Более 10 человек погибли в ДТП с тремя автобусами в Мексике

Не менее 11 человек погибли и 25 пострадали в результате столкновения трех автобусов в Мексике, сообщает издание Milenio.

Авария произошла вечером (в 05:00 по московскому времени) в понедельник, 18 ноября, на 16-м километре шоссе Мехико-Пачука в штате Мехико.

Водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии. Сейчас там продолжают работу пожарные, полиция и сотрудники мексиканского отделения Красного Креста.

Ранее был задержан подозреваемый в гибели семи человек в ДТП в Забайкалье. Там водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине.