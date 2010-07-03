Почти 850 кг рыбной продукции сняли с реализации в Москве

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Роспотребнадзор в 2019 году за различные нарушения снял с реализации в Москве 134 партии продукции из водных биоресурсов весом почти 850 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства указали, что это произошло в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований законодательства.

К административной ответственности привлекли 67 юридических и должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов составила 6,2 миллиона рублей.

В сентябре Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям приостановил оформление двух партий мороженой горбуши общим весом 51,38 тонны.