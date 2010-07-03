Россельхознадзор задержал более 50 тонн рыбы в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям приостановило оформление двух партий мороженой горбуши общим весом 51,38 тонны.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, рыба с Дальнего Востока поступила на станцию "Бекасово-Сортировочное" Московской железной дороги (МЖД) 6 сентября.

В ходе проведения ветеринарного контроля в рефрижераторных контейнерах было установлено нарушение температурного режима перевозки.

Россельхознадзор отобрал пробы для проведения лабораторных исследований на микробиологические и химико-токсикологические показатели безопасности.

В ведомстве добавили, что после проведения контрольно-надзорных мероприятий было принято решение направить груз на ответственное хранение без права реализации.

Кроме того, по инициативе Россельхознадзора в отношении грузополучателей возбуждены дела об административных правонарушениях.

8 сентября Россельхознадзор по причине возможной подделки документации задержал почти 14 тонн рыбных консервов из Таиланда в Подмосковье.