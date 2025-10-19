Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета

Фото: телеграм-канал Mash

Премьер труппы Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета "Иван Грозный". Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Артист упал и не смог самостоятельно подняться. После случившегося был объявлен дополнительный антракт.

Вместо Лобухина роль царя Ивана Грозного продолжил исполнять Егор Геращенко.

Ранее певец Филипп Киркоров получил ожог рук после того, как во время выступления в Санкт-Петербурге воспламенилась его куртка. Огонь возник из-за фейерверка.

По данным СМИ, у Киркорова диагностировали ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит, частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию. Артист проходил лечение в больнице.

