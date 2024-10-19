NHK: Полиция в Токио задержала мужчину, пытавшегося протаранить резиденцию премьера

Фото: 123RF/yokokenchan

Полиция задержала в Токио мужчину, бросившего несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии, а затем пытавшегося на автомобиле протаранить резиденцию премьер-министра. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что мужчина бросил от пяти до шести коктейлей Молотова около входа в штаб-квартиру партии, а затем скрылся с места преступления на машине, на которой попытался ворваться на территорию резиденции главы правительства. При попытке тарана машина застряла в заборе, мужчина попытался скрыться, бросив предмет, похожий на дымовую шашку, но был задержан полицией.

Внутри его машины были обнаружены обгоревшая зажигалка, бытовые газовые баллоны для переносных газовых плиток, а также пластмассовые канистры для керосина или бензина. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Вильнюсе в апреле 2024 года. Инциденты были зафиксированы камерами видеонаблюдения и полицейскими, которые постоянно дежурят у здания диппредставительства. В результате произошедшего никто не пострадал, но на стене здания остались следы огня и дыма.

