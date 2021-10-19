В МИД РФ прокомментировали задержание представителя ЛНР украинской стороной

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РФ воспринимает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) как вероломные и провокационные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

В ЛНР до этого сообщили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотого в Донбассе взяли в плен представителя Луганска в СЦКК. На Украине заявили, что он был задержан в связи с проведением разведки позиций украинских силовиков.

При этом народная милиция Луганской Народной Республики обвинила украинские спецслужбы в пытках и применении психотропных препаратов при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ – в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК завершило все контакты с Киевом, отозвало все гарантии безопасности, данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.

Во вторник, 19 октября, для рассмотрения инцидента на линии соприкосновения Луганск созвал внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы.

"К сожалению, его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин", – отметила Захарова.

Также РФ ожидает принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход", – добавила Захарова.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия не только развязала конфликт в Донбассе, но и препятствует его урегулированию. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены делать все возможное для защиты территориальной целостности Украины.