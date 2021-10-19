Дело о хулиганстве на столичной станции "Текстильщики" поступило в прокуратуру

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Уголовное дело о хулиганстве в вагоне поезда на станции московского метро "Текстильщики", где трое мужчин приставали к девушке, поступило в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц").

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне поезда.

Позже Черемушкинский суд Москвы принял решение об их аресте. Все трое пробудут под стражей до 15 декабря.

