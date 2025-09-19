Times of India: в Индии жена облила кипящим маслом мужа, запрещавшего ей работать

Фото: 123RF/joseh51

В Индии жена облила кипящим маслом супруга, который запрещал ей работать. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 41-летний С. Каннан, который работает оператором буровой установки, был против того, чтобы 30-летняя Дивья Бхарати трудоустраивалась на рисовую мельницу. Из-за этого супруги часто конфликтовали друг с другом.

В результате, как выяснило следствие, после очередного скандала Каннан отправился спать, а супруга, которая готовила еду, принесла в комнату емкость с кипящим маслом и вылила его на обе ноги мужа. Последний закричал от боли. После случившегося мужчина был экстренно госпитализирован.

В больнице Каттуманнаркойла у пострадавшего выявили ожоги 10-й степени на нижних конечностях. Его состояние оценивалось как стабильное. Мужчина подал заявление в полицию, по факту которого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина арестована.

