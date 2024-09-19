СК выявил новые эпизоды в деле обвиняемого в попытке отравить родителей в Балашихе

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Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого в попытке отравить своих родителей и друзей в Балашихе, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчине вменяют причастность к смерти в результате отравления бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство родителей, сестры, дяди, девушки и двух друзей.

Задержанный дал признательные показания по всем эпизодам. По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди ему уже предъявлено обвинение, по остальным эпизодам оно будет предъявлено в ближайшее время.

Во всех случаях мужчина либо угощал потерпевших заранее отравленным морсом, либо подсыпал химикаты в соль и еду. Мотивом отравления родственников было названо желание обвиняемого завладеть общей недвижимостью, также мужчина не желал возвращать долги друзьям.

Как сообщалось ранее, с января по июнь 2024 года обвиняемый в квартире матери и отчима подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества. Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в изъятых из квартиры продуктах питания были выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.

Позже мужчину уличили в убийстве друга. По версии следователей, в феврале текущего года он угостил друга ягодным морсом, заранее добавив туда смертельно опасное химическое вещество. В результате молодой человек скончался от отравления.