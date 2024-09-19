Три человека спасены из пожара на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в доме на Профсоюзной улице. Там горели личные вещи и мебель. Приехавшие на место ЧП пожарные спасли из квартиры на 11-м этаже троих человек.

Возгорание потушили 28 специалистов и 6 единиц техники. В результате никто не пострадал.

Между тем ночью кровля административного здания горела на востоке Москвы, пожарным удалось ликвидировать возгорание. ЧП происходило на улице Маленковской. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимали участие 48 специалистов и 13 единиц техники.

До этого в подмосковной Шатуре горел цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники. Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.

