19 сентября, 09:29Происшествия
Три человека спасены из пожара на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в доме на Профсоюзной улице. Там горели личные вещи и мебель. Приехавшие на место ЧП пожарные спасли из квартиры на 11-м этаже троих человек.
Возгорание потушили 28 специалистов и 6 единиц техники. В результате никто не пострадал.
Между тем ночью кровля административного здания горела на востоке Москвы, пожарным удалось ликвидировать возгорание. ЧП происходило на улице Маленковской. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимали участие 48 специалистов и 13 единиц техники.
До этого в подмосковной Шатуре горел цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники. Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.
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