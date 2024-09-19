Открытое горение ликвидировано на площади 3 000 "квадратов" на складах в Уссурийске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Уссурийске на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, пожарные продолжают работать на месте происшествия, разбирая и проливая конструкции.

Склад со стройматериалами загорелся в Уссурийске на площади 3 тыс "квадратов" утром 18 сентября. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, насчитывала до 100 человек и 26 единиц техники.

