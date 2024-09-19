19 сентября, 05:28Происшествия
Открытое горение ликвидировано на площади 3 000 "квадратов" на складах в Уссурийске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Уссурийске на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, пожарные продолжают работать на месте происшествия, разбирая и проливая конструкции.
Склад со стройматериалами загорелся в Уссурийске на площади 3 тыс "квадратов" утром 18 сентября. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, насчитывала до 100 человек и 26 единиц техники.
Новости регионов: площадь пожара в Уссурийске составляет 3 тысячи квадратных метров