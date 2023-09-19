На мать 6-летнего мальчика с весом 9 кг возбудили уголовное дело в Воронеже

Фото: Следственный комитет РФ

На 21-летнюю мать мальчика, который не разговаривает в 6-летнем возрасте и вместо положенных 20 килограммов весит 9, завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

На женщину завели уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), так как врачебная комиссия признала мальчика инвалидом.

По информации СК, ребенок жил вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе.

"Мать не осуществляла за ребенком должный уход, в результате этого он был доставлен в медицинское учреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", – добавили следователи.

Сейчас СК РФ выясняет все обстоятельства происшествия, в ходе расследования будет вынесена правовая оценка действий службы опеки и попечительства.

В ведомстве добавили, что ребенок на данный момент находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как 4-летняя девочка получила травму кисти из-за эскалатора в одном из торговых центров подмосковного города Реутова. По данным следствия, в четверг, 14 сентября, девочка вместе со своими родителями находилась в торговом центре, они начали спускаться на эскалаторе вниз, однако ребенок потерял равновесие и упал.

В результате произошедшего левая кисть девочки застряла между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев.