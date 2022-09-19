Лаборант пострадал при взрыве колбы в Институте органической химии в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудник Института органической химии на Ленинском проспекте пострадал в результате взрыва колбы в лаборатории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица", – сказал представитель ведомств.

Он пояснил, что все сотрудники института, находившиеся в лаборатории в момент взрыва, были в защитных костюмах. В настоящее время лаборатория изолирована.

"Проводится проверка", – добавил собеседник.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Институте органической химии в Москве взорвалась колба с химикатами. Отмечалось, что на место происшествия прибыли спасатели и медики, которые осматривают пострадавших. Специалисты устанавливают, какое вещество находилось в колбе.