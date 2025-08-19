19 августа, 20:54Происшествия
Посольство Белоруссии проверит данные о принуждении к труду своих граждан в РФ
Фото: 123RF/yuliyakhvosch
Посольство Белоруссии в России организовало проверку в связи с сообщениями о возможном привлечении к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых есть граждане республики. Об этом сообщило агентство БелТА.
К настоящему моменту белорусские дипломаты получили контакты своих граждан и связались с одним из них. Данная информация также была предоставлена в управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома.
"Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Белоруссии и России", – указали в пресс-службе диппредставительства, добавив, что держат ситуацию на контроле.
Вместе с тем доследственную проверку начали и сотрудники Следственного комитета РФ по Воронежской области.
Ранее СМИ, ссылаясь на данные волонтерской организации "Альтернатива", сообщили, что в фермерском хозяйстве в селе Подколодновка Воронежской области удерживались около 100 человек. Их заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и ограничивали свободу передвижения.
Ранее в Новокузнецке полицейские задержали троих местных жителей за незаконное удержание девяти человек. Граждан в возрасте от 33 до 49 лет правоохранители обнаружили в запертом помещении на цокольном этаже гаражного бокса. Причем двое из них разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести.
Злоумышленники, по предварительным данным, удерживали людей с 2012 по 2025 год. Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках, однако одной из женщин удалось убежать. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.