ФСБ задержала планирующего госизмену новгородца

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Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, планирующего совершить госизмену посредством вступления в ряды запрещенной террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-группу ведомства по региону.

По данным ведомства, мужчина попытался выехать на Украину, где хотел принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Злоумышленник сам установил в защищенном мессенджере контакт с представителями запрещенных на территории РФ террористических организаций.

Против него возбудили уголовное дело по двум частям статьи "Приготовление к участию в деятельности террористической организации", а также одной части статьи "Приготовление к государственной измене".

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 6,5 года колонии россиянина Михаила Рылова, признанного виновным в государственной измене. По данным СМИ, Рылов планировал перейти границы с Украиной и вступить в националистическое военизированное формирование. Мужчина вину не признал.