Генпрокуратура вернула СК РФ дело отца сестер Хачатурян

12:28
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Уголовное дело о сексуальном насилии и истязании дочерей, возбужденное в отношении Михаила Хачатуряна, возвращено в Следственный комитет РФ для доследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Генеральная прокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей", – отметил собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет России направил дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерями Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.
В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.
СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян
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