Генпрокуратура вернула СК РФ дело отца сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело о сексуальном насилии и истязании дочерей, возбужденное в отношении Михаила Хачатуряна, возвращено в Следственный комитет РФ для доследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Генеральная прокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей", – отметил собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России направил дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерями Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

