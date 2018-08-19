Двойное убийство произошло в подъезде дома на севере Москвы

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Двойное убийство произошло в подъезде жилого дома на севере Москвы.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация, что в Северном административном округе столицы в подъезде одного из жилых домов обнаружены трупы мужчины и женщины.

В настоящий момент полицейские проверяют полученные данные. Дальнейшая информация выясняется.

Ранее в августе на востоке города мужчина открыл стрельбу по родственникам, а затем покончил с собой.

Теща мужчины погибла на месте, ее мужа госпитализировали. Супруга стрелявшего успела покинуть квартиру.