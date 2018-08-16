В Москве мужчина расстрелял двух человек и покончил с собой

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мужчина открыл стрельбу по родственникам, а затем покончил с собой. Инцидент произошел на востоке столицы, сообщает главное следственное управление СК по городу.

Утром в среду на Хабаровской улице в квартиру к мужчине приехала жена и ее родители. Тот открыл дверь и сразу начал стрелять. Теща мужчины погибла на месте, ее мужа госпитализировали. Супруга стрелявшего покинула квартиру, а сам он свел счеты с жизнью.

Криминалисты работают на месте преступления, они опрашивают соседей стрелявшего. Уголовное дело возбудили по статьям убийство и покушение на убийство.