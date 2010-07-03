Число отравившихся едой из автоматов выросло до 75

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food выросло до 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", по состоянию на 15:00 19 июля зарегистрировано уже 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Все отравившиеся – взрослые. У 57% из них диагностировали сальмонеллез. Рост числа зарегистрированных случаев отравления объясняют тем, что некоторые пациенты обратились за помощью к врачам позже других.

По данным Роспотребнадзора, из больницы уже выписали 20 человек, которые были госпитализированы ранее.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. После этого цех производителя Healthy Food был опечатан. В столице закрыли несколько автоматов и кафе на Пресненской набережной. Для проверки изъяли около трех тонн продукции Healthy Food. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в цехе компании просроченную продукцию и немаркированное сырье. Как выяснилось, на некоторые товары ставили будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

Healthy Food приостановила производство еды. В сети заявили, что проведут проверку с привлечением независимых экспертов.