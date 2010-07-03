Возбуждено дело против насмерть сбившего женщину в Москве лыжника

Возбуждено дело против насмерть сбившего женщину в Измайловском парке лыжника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Пострадавшая получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. От полученных травм она через несколько часов скончалась в больнице", – сказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел 12 июня текущего года. Неизвестный мужчина, двигавшийся по велодорожке на летних лыжах, совершил наезд на прогуливавшуюся женщину.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности лыжника.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, который перебегал Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).
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