Водитель автомобиля насмерть сбил пешехода в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Троицком округе столицы один человек погиб и один пострадал в результате наезда автомобиля.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, водитель съехал на обочину, где сбил пешеходов.

Отмечается, что авария произошла на 67 километре Киевского шоссе в районе поселка Киевский.

Ранее, 4 июля ДТП с участием трех автомобилей произошло в Серпухове. Погиб один человек, еще трое пострадали.